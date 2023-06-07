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СК начал проверку после возгорания машины с ребенком в Ступино

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет РФ начал проверку в подмосковном Ступино после появления возгорания автомобиля с ребенком внутри. Об этом в среду, 7 июня, сообщило главное следственное управление СК России по Московской области в своем Telegram-канале.

«В СМИ была опубликована видеозапись, на которой запечатлено, как на ул. Чайковского г. Ступино загорелся автомобиль, в салоне которого находилась 11-летняя девочка. По данному факту следователем следственного отдела по г. Ступино ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что девочку спас неравнодушный прохожий, который разбил стекло и вытащил ребенка из горящего автомобиля.

В настоящий момент Следственный комитет проводит проверочные мероприятия для установления всех обстоятельств и причин инцидента, по результатам которых будет принято дальнейшее процессуальное решение.

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Инцидент произошел 6 июня. В тот день ребенок оказался заперт в машине и не мог выбраться сам, тогда Алексей Юдаев с помощью кирпича разбил стекло в багажнике и спас девочку.

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