После реконструкции в московском Доме кино появятся новые залы

После реконструкции в Доме кино в центре Москвы появятся новый киноконцертный зал на 1 тыс. мест, а также еще несколько залов и рабочих пространств для Союза кинематографистов России. Об этом в среду, 7 июня, рассказал в беседе с «Известиями» заместитель председателя профессионального объединения Валерий Тонких.

«Предполагается, что будет совершена реконструкция, в результате которой комплекс для Союза кинематографистов увеличится по площади. Будут построены новый киноконцертный зал, большой зал Дома кино на 1 тыс. мест. Кроме того, будут еще минимум два кинозала, ресторан и другие помещения», — сказал Тонких.

По его словам, также будут построены новые помещения для аппарата Союза кинематографистов и отреставрировано здание 1908 года постройки, где располагается Белый зал Дома кино.

Сейчас проект находится на этапе разрешительной документации. Более точная информация будет известна после прохождения документов и получения разрешения на строительство.

«Время строительства еще не определено. Скорее всего, это будет либо конец этого года, либо начало следующего», — уточнил Тонких.

Дом кино был открыт в 1934 году. Свою работу он ведет под руководством Союза кинематографистов России. На территории Дома кино проходят кинопоказы, творческие встречи, кинофестивали, конференции и другие мероприятия.

Так, в начале апреля в Белом зале прошел киномарафон студенческих работ Центрального Дома кинематографистов «Региональные киношколы». На торжественной церемонии были представлены фильмы студентов ведущих московских киношкол. В киномарафоне также приняли участие студенты из Луганска и Шахтерска Донецкой Народной Республики (ДНР).