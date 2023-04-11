Состоялся всероссийский «Киномарафон студенческих работ Центрального Дома кинематографистов»

С 6 по 9 апреля 2023 года Центральный Дом кинематографистов Союза кинематографистов России провел масштабный всероссийский проект «Киномарафон студенческих работ Центрального Дома кинематографистов. Региональные киношколы», который объединил студентов профильных вузов из 11 регионов России. В кинособытии приняли участие студенты профильных вузов Казани, Санкт-Петербурга, Краснодара, Челябинска, Нальчика, Иркутска, Ростова-на-Дону, Сергиева Посада, Перми. Важно, что в Киномарафоне приняли участие студенты из Луганска и Шахтерска (ДНР), так как еще одной важнейшей задачей Киномарафона является интеграция молодых кинематографистов Донбасса в российское киносообщество.

Задачами Киномарафона являются популяризация российского кино и поддержка молодых и перспективных кинематографистов, усиление значимости и необходимости профильного высшего образования, повышение профессионального уровня начинающих кинематографистов из регионов.

«Киномарафон принципиально отличается от фестивалей, и мы осознанно сохраняем эту традицию. Главное отличие заключается в том, что конкурсная программа идет в течение одного дня, и жюри отсматривает ее непосредственно вместе с участниками и зрителями в одном зале. С радостью можем заявить, что основные задачи, которые мы ставили перед собой в рамках Киномарафона, выполнены. Главной целью была организация плодотворного профессионального взаимодействия региональных кинематографистов, что и было реализовано за четыре дня Киномарафона», — отметила креативный продюсер Центрального Дома кинематографистов, руководитель проекта Дарья Муромова.

Открытие Киномарафона состоялось 6 апреля в Белом зале Дома Кино. На торжественной церемонии были представлены фильмы студентов ведущих московских киношкол: «От одного зайца» (ВГИК), «Gromova Team» (ГИТР), «Невесомость» (Академия Н.С. Михалкова), «По ту сторону виноградника» (ВКСР им. Г.Н. Данелии), «Пять» (ИСИ).

7 и 8 апреля в рамках деловой программы прошли мастер-классы ведущих кинематографистов России, а также круглый стол и презентация проектов. Заместитель директора по социокультурным программам Фонда «Росконгресс», продюсер и преподаватель ВГИКа Галина Сыцко провела мастер-класс «Кинопроизводство: кто и как», рассказала участникам Киномарафона об этапах кинопроизводства и технологических особенностях производства в зависимости от формата, уделив внимание и специфике процесса создания авторского кино: «Даже если вы занимаетесь супертворческой деятельностью, необходимо помнить, что кино — это в первую очередь производство». Также Галина Сыцко поделилась собственным опытом работы на киноплощадке в рамках работы студии «ТриТэ» Н.С. Михалкова.

Далее выступила одна из ведущих российских юристов в области авторского права, преподаватель ВГИКа Екатерина Звегинцева с мастер-классом «Авторское право: практические советы». Ребята познакомились с историей авторского права, а также получили ряд практических советов по обеспечению правовой защиты своих фильмов. Также Екатерина Звегинцева разобрала со студентами ряд кейсов из их творческой жизни и дала дельные советы по решению сложных юридических ситуаций. Затем состоялся круглый стол «Региональное кинопроизводство: возможности и перспективы», где участники смогли пообщаться с руководителями региональных отделений и представительств Союза кинематографистов России о самых наболевших вопросах и наметить план будущего плодотворного сотрудничества.

Среди участников круглого стола в формате онлайн — представители Союза кинематографистов России из Казани, Перми, Челябинска, Ингушетии, Краснодара, а также представители министерства культуры ДНР. Помимо мастер-классов 7 апреля участников ждала экскурсия на легендарный киноконцерн «Мосфильм», являющийся партнером Киномарафона, где ребята окунулись в историю московского кинопроизводства, а также увидели, как функционирует киностудия на данный момент.

Второй день деловой программы открыла программный директор Всероссийского фестиваля исторических фильмов «ВЕЧЕ», программный директор Международного фестиваля фильмов и программ о космосе «Циолковский», член отборочной комиссии Всероссийского кинофестиваля «Виват кино России!», член отборочной комиссии Международного фестиваля ВГИК, старший преподаватель ВГИКа Ирина Сошникова. Эксперт рассказала студентам об особенностях продвижения фильмов на фестивали и о значимости грамотного подхода к позиционированию своей картины, а также раскрыла социально-культурный аспект в системе проката фестивальных фильмов в регионах. Далее выступил заведующий кафедрой продюсерского мастерства ВГИК, к.э.н. профессор Виталий Сидоренко. Продюсер предложил студентам грамотно выстроенную систему по управлению персоналом, уделив особое внимание актуальной проблеме оплаты труда в киноиндустрии. Участники Киномарафона смогли задать эксперту интересующие их вопросы и получили новые прикладные знания об организации съемочного процесса. Молодые кинематографисты из регионов пополнили свой багаж знаний на презентации Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), узнав о деятельности ФПРК и возможностях, которые предоставляет Фонд на данный момент.

Завершилась деловая программа презентацией Молодежного центра Союза кинематографистов России, которую провел руководитель Центра Екатерина Лебедева. 9 апреля прошла Конкурсная программа. Оценивало работы молодых кинематографистов профессиональное жюри: председатель жюри, заслуженный артист России Сергей Маховиков, актриса, режиссер, сценарист Ева Серебренникова, кино- и телепродюсер, генеральный директор кинокомпании «БЛЭК БОКС ПРОДАКШН» Павел Сарычев, продюсер и режиссер документального кино, заслуженный деятель искусств России Сергей Мирошниченко, оператор-постановщик Маша Соловьева RGC.