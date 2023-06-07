Экс-ректор КФУ Гафуров не признал вину в суде по делу о заказном убийстве

Бывший ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров в суде не согласился с предъявленным обвинением по делу о заказном убийстве и отказался признавать вину. Об этом в среду, 7 июня, сообщил корреспондент «Известий» из зала Савеловского суда Москвы.

«Вину не признаю. Обвинение базируется на лжепоказаниях. Ни один пункт не соответствует действительности и не подлежит даже логике», — заявил Гафуров.

Гафурову вменяют заказное убийство депутата Елабужского объединенного совета народных депутатов и бизнесмена Айдара Исрафилова в августе 1999 года, который был расстрелян возле рынка, расположенного в спорткомплексе ЦСКА в Москве.

Как следует из обвинительного заключения, озвученного прокурором, Гафуров, будучи предпринимателем на территории Республики Татарстан, находился под покровительством преступного сообщества «29-й комплекс». Не позднее 1998 года Гафуров начал использовать для достижения своих целей в предпринимательстве различные преступные методы. На тот момент он уже занимал пост мэра Елабуги.

Исрафилов, в свою очередь, публично выступил с изобличением и критикой действий Гафурова. В дальнейшем Исрафилов решил участвовать в выборах депутатов Государственного совета Республики Татарстан, что в том числе придавало вес его критике в адрес Гафурова. В результате Гафуров решил убить Исрафилова и обратился за организацией к руководителям «29-го комплекса», отметила прокурор.

22 декабря 2022 года Гафуров был задержан и доставлен самолетом в Москву. Ему предъявили обвинение в заказном убийстве и арестовали на два месяца — до 21 февраля 2022 года. Гафуров вину не признал. 12 мая Гафурову продлили арест еще на полгода по ходатайству гособвинителя.

Бывшему ректору предъявлено обвинение в подстрекательстве и приготовлении к убийству (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в подстрекательстве к убийству (ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 105 УК РФ), совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.