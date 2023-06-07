В Сети появился первый трейлер документального фильма о Хидэо Кодзиме

Создатели документального фильма о легендарном японском геймдизайнере «Хидео Кодзима: Соединяя миры» представили первый трейлер картины, ролик опубликован в среду, 7 июня, на видеохостинге YouTube.

Первый показ документалки состоится на кинофестивале Tribeca, который стартует 17 июня.

Полуторачасовой фильм расскажет об истории и философии геймдизайнера, а также о проблемах, с которыми он столкнулся как владелец собственной игровой студии. Режиссером выступил документалист Глен Милнер.

В фильме расскажут о процессе создания знаковых для индустрии игровых серий Metal Gear и Death Stranding. Помимо самого Хидэо Кодзимы в нем появятся режиссеры Гильермо дель Торо, Джордж Миллер и Николас Виндинг Рефн.

Дата мировой премьеры фильма неизвестна.

Ранее, в декабре, Кодзима представил первый трейлер сиквела Death Stranding. Вторая часть серии станет прямым продолжением оригинальной игры. К актерскому составу новой части присоединились Эль Фаннинг и Сиори Куцуна. Точная дата выхода или официальное название второй части серии не уточняется.