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В Сети появился первый трейлер документального фильма о Хидэо Кодзиме

Кодзима: я хочу создавать то, чего люди не видели
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Фото: Global Look Press/imago images.de/Christoph Hardt
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Создатели документального фильма о легендарном японском геймдизайнере «Хидео Кодзима: Соединяя миры» представили первый трейлер картины, ролик опубликован в среду, 7 июня, на видеохостинге YouTube.

Первый показ документалки состоится на кинофестивале Tribeca, который стартует 17 июня.

Полуторачасовой фильм расскажет об истории и философии геймдизайнера, а также о проблемах, с которыми он столкнулся как владелец собственной игровой студии. Режиссером выступил документалист Глен Милнер.

В фильме расскажут о процессе создания знаковых для индустрии игровых серий Metal Gear и Death Stranding. Помимо самого Хидэо Кодзимы в нем появятся режиссеры Гильермо дель Торо, Джордж Миллер и Николас Виндинг Рефн.

Дата мировой премьеры фильма неизвестна.

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Ранее, в декабре, Кодзима представил первый трейлер сиквела Death Stranding. Вторая часть серии станет прямым продолжением оригинальной игры. К актерскому составу новой части присоединились Эль Фаннинг и Сиори Куцуна. Точная дата выхода или официальное название второй части серии не уточняется.

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