Итальянский производитель сельхозтехники сменил название для поставок в Россию

Производитель сельхозтехники из Италии SDF Group, работающий под брендом Deutz-Fahr, сменил название на «АгроТехРуссия», чтобы возобновить поставки в Россию и обойти санкции. Об этом пишет Lenta.Ru со ссылкой на европейские СМИ.

В свою очередь «АгроТехРоссия» заявляет, что является официальным дистрибьютором Deutz Fahr в России и имеет все необходимые разрешения. В ближайшее время компания намерена представить российским фермерам ряд новейших тракторов.

СМИ отмечают, что для итальянцев российский рынок так же важен, как рынки Китая, Индии и Турции. Экспорт итальянских тракторов и сельскохозяйственной техники в Россию в 2021 году составил 124 млн евро — это на 29% больше, чем в предыдущем году.

По данным Lenta.Ru, до февраля 2022 года Россия импортировала более трети своего парка сельскохозяйственной техники. Ежегодно страна закупает около 3 тыс. тракторов и до 1 тыс. комбайнов на сумму свыше 1,3 млрд евро. Крупнейшими поставщиками техники были американская Deere, немецкая Claas и ита-льянская SDF Group.

После начала специальной военной операции на Украине эти компании перестали работать с Россией: прекратились поставки техники и запасных частей, работа сборочных заводов была остановлена. Впоследствии появился запрет на экспорт в РФ на уровне ЕС в связи с классификацией некоторых частей и компонентов сельхозтехники как товаров двойного назначения с потенциальным применением в производстве оружия.