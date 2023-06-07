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Психолог рассказал, как не попасться на уловки мошенников с сайтов знакомств

Психолог Олейник: при общении с людьми с сайтов знакомств не доставайте кошелек до второй встречи
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Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer
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Выявить аферистов, которые регистрируются на сайтах знакомств с целью наживы, на начальном этапе достаточно сложно. Поэтому нужно их «ловить», когда они переходят к действиям, рассказал «Известиям» 7 июня психолог, руководитель «Академии знакомств» Андрей Олейник.

«Не нужно пытаться вычислять мошенников по анкетам, это бесполезно. Нужно их ловить на том этапе, когда они пытаются выманить у вас деньги. Например, это может быть сумма, чтобы добраться к вам или забронировать столик в каком-то заведении. Желательно до первой, а лучше до второй реальной встречи не доставать кошелек», — рекомендовал Олейник.

По его словам, если есть подозрения насчет человека, то лучше встретиться для обычного свидания, прогуляться в парке или, в крайнем случае, выпить по чашке кофе в проверенном месте.

«Это не требует больших затрат и мошеннику будет не интересно. К тому же, большинство из них работают в онлайне и стараются не светиться в реальности, чтобы не привлечь к себе внимание полиции или прокуратуры», — подчеркнул он.

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Ранее, 5 июня, источник «Известий» сообщил, что москвичка лишилась крупной суммы, после того как в мобильном приложении для знакомств Tinder познакомилась с лжетатуировщиком. Он предложил сделать ей татуировку, заявив при этом, что услуга должна быть оплачена заранее. Девушка перевела ему 65 тыс. рублей, но ни тату, ни «мастера» она так и не увидела, после чего обратилась в полицию.

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