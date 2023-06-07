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Смолов рассказал о стычке с Габуловым после матча с Хорватией на ЧМ-2018

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
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Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов рассказал о конфликте с бывшим вратарем сборной России Владимиром Габуловым после четвертьфинала ЧМ-2018 с командой Хорватии.

Российская сборная тогда уступила хорватам в серии пенальти и вылетела с домашнего мундиаля со счетом 2:2 (по пенальти — 3:4). В серии пенальти Смолов бил первым, но ему не удалось реализовать 11-метровый.

«Мы поругались после игры с Габуловым. В душевой он сказал <...> из серии: «Это всё твое разгильдяйство, пижонство. Ты подставил команду». <...> На тот момент я, конечно, разозлился», — рассказал он в интервью YouTube-каналу Nobel 7 июня.

После чего, по словам футболиста, был разговор на повышенных тонах, игроков пришлось разнимать. Форвард «Динамо» подчеркнул, что извинился перед командой еще до этого момента.

Смолов также отметил, что после стычки он поговорил с Габуловым и уладил конфликт.

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