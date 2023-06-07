Еврокомиссия изучит польский закон о «российском влиянии»

Еврокомиссия (ЕК) запустила официальное расследование против Польши из-за закона о создании комиссии, которая будет расследовать следы «российского влияния», сообщил в среду, 7 июня, на пресс-конференции в Брюсселе замглавы ЕК Валдис Домбровскис.

«Еврокомиссия решила начать процедуру расследования, направив официальное уведомление польским властям», — сказал он.

Сама комиссия — спорная инициатива, поскольку, по сути, обладает широкими полномочиями и фактически будет контролироваться партией власти. Всего в ее состав войдут девять человек: пять представителей от правительственного лагеря и четыре — от оппозиции. Глава комиссии назначается премьер-министром. Структура своим решением, если сочтет того или иного политика виновным в «связях с Россией», может запретить любому человеку занимать государственные должности, связанные с распределением средств. В Польше считают, что столь широкие полномочия противоречат Конституции и ведут к свертыванию демократии.

4 июня, в Варшаве польская оппозиция начала демонстрацию, на которой собралось полмиллиона человек. Организатором мероприятия была крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа» экс-премьера Польши Дональда Туска. Данный митинг был приурочен к годовщине проведения в стране первых частично свободных парламентских выборов 4 июня 1989 года. Участники выступили против экономических и политических действий правящей партии «Право и справедливость».