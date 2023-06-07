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Возлюбленная Пикассо Франсуаза Жило умерла в 101 год
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Возлюбленная Пикассо Франсуаза Жило умерла в 101 год

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Harry Haertel
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Возлюбленная испанского художника Пабло Пикассо Франсуаза Жило умерла в возрасте 101 года. Об этом сообщает The New York Times.

В последние месяцы перед смертью художница испытывала проблемы с легкими и сердцем, передает НСН.

Пикассо был старше Жило на 40 лет. Они были вместе почти 10 лет. У пары двое общих детей. Жило ушла от художника в 1953 году, устав от его постоянных измен.

После расставания с Пикассо Жило писала картины, а также написала несколько книг. Ее бестселлер — «Моя жизнь с Пикассо», передает Федеральное агентство новостей. Книга так разозлила художника, что он оборвал все контакты с ней и детьми.

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Ранее, 22 мая, сообщалось, что на картине Пикассо «Мулен де ла Галетт» во время реставрации обнаружили закрашенную собаку. Художник написал это полотно в 1900 году в возрасте 19 лет. На нем изображены посетители популярного в то время танцзала французской столицы. Сейчас картина представлена на выставке «Молодой Пикассо в Париже» в Музее Соломона Гуттенхейма в Нью-Йорке.

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