На картине Пикассо «Мулен де ла Галетт» обнаружили закрашенную собаку

На картине испанского художника Пабло Пикассо «Мулен де ла Галетт» во время реставрации обнаружили закрашенную собаку. Об этом написала газета The New York Times.

Пикассо написал это полотно в 1900 году в возрасте 19 лет. На нем изображены посетители популярного в то время танцзала французской столицы. Сейчас картина представлена на выставке «Молодой Пикассо в Париже» в Музее Соломона Гуттенхейма в Нью-Йорке.

Перед выставкой полотно реставрировали на протяжении года. Во время технической экспертизы выявилось, что на переднем плане толстым слоем краски был тщательно закрашен рыжеволосый кавалер-кинг-чарльз-спаниель с красным бантом.

По словам куратора музея Меган Фонтанеллы, для нее было «сюрпризом и восторгом» обнаружить собаку, спрятанную на картине.

Как передает газета, искусствоведы утверждают, что Пикассо, особенно в своих ранних работах, любил оставлять такие знаки.

Однако, по мнению преподавателя истории искусств Бельмонтского университета в Нэшвилле, в случае «Мулен де ла Галетт» Пикассо мог передумать писать собаку по ходу работы, так как она не вписывалась в концепцию картины.

Это уже не первый случай, когда под картиной художника находили другую работу.

Ранее, 17 февраля, стало известно, что под картиной «Женщина в шали» Пабло Пикассо, написанной в 1902 году, нашли набросок другой работы. Полотно изучили при помощи гиперспектральной камеры. Под слоем краски специалисты обнаружили набросок фигуры человека с низко опущенной головой. Как рассказали в музее, Пикассо мог использовать холст повторно, поскольку тогда не мог позволить себе купить новый.