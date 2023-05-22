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На картине Пикассо «Мулен де ла Галетт» обнаружили закрашенную собаку

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Фото: Global Look Press
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На картине испанского художника Пабло Пикассо «Мулен де ла Галетт» во время реставрации обнаружили закрашенную собаку. Об этом написала газета The New York Times.

Пикассо написал это полотно в 1900 году в возрасте 19 лет. На нем изображены посетители популярного в то время танцзала французской столицы. Сейчас картина представлена на выставке «Молодой Пикассо в Париже» в Музее Соломона Гуттенхейма в Нью-Йорке.

Перед выставкой полотно реставрировали на протяжении года. Во время технической экспертизы выявилось, что на переднем плане толстым слоем краски был тщательно закрашен рыжеволосый кавалер-кинг-чарльз-спаниель с красным бантом.

По словам куратора музея Меган Фонтанеллы, для нее было «сюрпризом и восторгом» обнаружить собаку, спрятанную на картине.

Как передает газета, искусствоведы утверждают, что Пикассо, особенно в своих ранних работах, любил оставлять такие знаки.

Однако, по мнению преподавателя истории искусств Бельмонтского университета в Нэшвилле, в случае «Мулен де ла Галетт» Пикассо мог передумать писать собаку по ходу работы, так как она не вписывалась в концепцию картины.

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Это уже не первый случай, когда под картиной художника находили другую работу.

Ранее, 17 февраля, стало известно, что под картиной «Женщина в шали» Пабло Пикассо, написанной в 1902 году, нашли набросок другой работы. Полотно изучили при помощи гиперспектральной камеры. Под слоем краски специалисты обнаружили набросок фигуры человека с низко опущенной головой. Как рассказали в музее, Пикассо мог использовать холст повторно, поскольку тогда не мог позволить себе купить новый.

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