Готовившего теракт в Крыму симферопольца приговорили к 10 годам колонии

Жителя Симферополя, который планировал теракт на железнодорождных путях в Джанкойском районе, приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Приговор выносил Южный военный окружной суд. Мужчине также назначили штраф в размере 220 тыс. рублей и запретили администрировать сайты на 2,5 года.

На скамье подсудимых житель Симферополя оказался после того, как разместил в соцсетях публикации, в которых призывал к совершению терактов в отношении представителей власти и к убийству русских. Сотрудники ФСБ задержали его в апреле 2022 года. В распоряжении «Известий» есть видео задержания гражданина.

В Крыму 29 апреля прошлого года задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещен в России).

У него дома также нашли два самодельных взрывных устройства, два электродетонатора и схему закладки самодельного взрывного устройства (СВУ) под железнодорожное полотно. Кроме того, горожанин хранил у себя экстремистскую литературу.

Против него было возбуждено уголовное дело по ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.