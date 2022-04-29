В Крыму задержали причастного к запрещенному в РФ батальону украинца

В Крыму задержали жителя Херсонской области, подозреваемого в участии в незаконном вооруженном формировании «Батальон имени Номана Челебиджихана». Об этом сообщили в пятницу, 29 апреля, в региональном управлении ФСБ.

«В Республике Крым задержан житель Херсонской области 1991 года рождения, который подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования «Батальон имени Номана Челебиджихана», действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в 2016 году задержанный, находясь на территории Украины, добровольно вступил в состав формирования. В его обязанности входило материальное и продовольственное обеспечение деятельности батальона, а также участие в его вооруженной охране.

Возбуждено уголовное дело по ст. 208 УК РФ («Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем»). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Батальон имени Номана Челебиджихана образован в 2016 году и назван в честь первого председателя правительства Крымской Народной Республики, образованной в годы Гражданской войны в России. Вооруженное формирование принимало участие в блокаде Крыма, а также в войне на востоке Украины на стороне украинских силовиков в качестве диверсионно-разведывательных групп. Состоит преимущественно из татарских националистов и радикальных исламистов из Крыма.

Ранее, 21 апреля, ФСБ пресекла подрыв железной дороги в Симферополе. Согласно данным спецслужб, теракт готовился по указанию главарей крымско-татарского исламского добровольческого батальона «Крым», принимающего участие в боевых действиях против Вооруженных сил РФ на Украине.