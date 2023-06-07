Стали известны планы по развитию бренда «Сделано в России»

Свыше 600 видов товаров получили сертификат «Сделано в России», впереди — конкретная работа по формированию позитивного имиджа российской продукции, рассказали на заседании Координационного совета по поддержке экспорта, которое впервые прошло в публичном формате.

Главной темой заседания стало продвижение российских товаров на зарубежных рынках. Отмечалось, что узнаваемость продукции из РФ — ключевой элемент для экспорта, а экспорт — драйвер развития экономики страны.

По словам экспертов, несмотря на санкции, в прошлом году объем продаж российской продукции за границу вырос при том, что государство активно поддерживает сферу поставок товаров за рубеж.

Гендиректор «Российского экспортного центра» Вероника Никишина отметила, что позитивное отношение к РФ формируется, в частности, благодаря российским великим спортсменам, музыкантам и художникам. «А дальше уже — экономические элементы и качество, те характеристики российской продукции, которые будут соответствовать высоким стандартам, которые мы будем формировать», — добавила она.

На заседании также отметили, что надпись «Сделано в России» говорит о высоком качестве и экологичности продукции и всё больше производителей хотят получить эту отметку.