Пассажир такси погиб в ДТП с автовышкой в Санкт-Петербурге
Пассажир такси скончался в результате столкновения с автовышкой в районе Автовского путепровода в Санкт-Петербурге. Об этом 7 июня рассказал источник «Известий».
Также серьезные травмы получил водитель такси, он был госпитализирован.
Авария произошла рано утром, когда дорога, на которой стояла автовышка, была пустой. При этом вокруг спецтранспорта не было никаких ограждений.
В связи с ДТП были изменены графики движения автобусов на проспекте Маршала Жукова.
4 июня сообщалось о ДТП с участием мотоцикла и такси в городе Гай Оренбургской области. По данным отделения окружного ГИБДД, автомобиль «Лада» под управлением 38-летнего водителя, совершая маневр поворота налево, столкнулся с 20-летним водителем мотоцикла. Из-за сильного удара мотоциклист отлетел на несколько метров. С тяжелыми травмами он был госпитализирован. Водитель легкового автомобиля не пострадал.