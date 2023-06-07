В Тюмени ликвидировали открытое горение ангара с прессованным картоном

Открытое горение ангара с прессованным картоном ликвидировали в Тюмени. Об этом в среду, 7 июня, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

По данным ведомства, открытое горение ликвидировали в 22:53 по местному времени (20:53 по мск). Площадь пожара составила 800 кв. м. Причины возгорания выясняются.

Ранее в этот день стало известно о пожаре в ангаре с прессованным картоном в Тюмени. По данным МЧС, огонь охватил строение арочного типа на улице Тимофея Чаркова.



