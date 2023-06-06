Ангар с прессованным картоном загорелся на площади 800 кв. м в Тюмени

В Тюмени произошел пожар в ангаре с прессованном картоном. Площадь возгорания составляет 800 кв. м, сообщили во вторник, 6 июня, в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.

Информация о пожаре поступила во вторник вечером. По данным МЧС, огонь охватил строение арочного типа на улице Тимофея Чаркова.

«На месте работают 12 единиц техники и 34 человека личного состава. Информации о пострадавших не поступало», — сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Причины пожара выясняются.

Днем ранее, 5 июня, сообщалось, что в Москве, в Оружейном переулке, произошел пожар. Позднее в тот день открытый огонь ликвидировали. Тверская межрайонная прокуратура поставила на контроль расследование причин и обстоятельств пожара в здании.