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Депутаты разберутся с обманом в рекламе о банкротстве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Госдуме предложили урегулировать рекламу о банкротстве. Сейчас россиянам обещают стопроцентную гарантию прощения всех долгов, что вводит потребителей в заблуждение, рассказала «Известиям» депутат от «Единой России» Наталья Костенко.

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Она добавила, что нужно четко определить, кто имеет право помогать гражданам проходить процедуру несостоятельности. Например, требовать определенный опыт в этой сфере и юридическое образование. Это необходимо, чтобы людей не втягивали в дефолт, если они всё еще могут выплатить доги.

Зачастую банкротство физлиц позиционируется в объявлениях как освобождение от обязательств без негативных последствий, приводятся и гарантии сохранения имущества, сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Однако это не соответствует законодательству и в ряде случаев может рассматриваться как введение потребителей в заблуждение. Служба проанализирует достаточность существующих норм закона для выявления и прекращения недобросовестной рекламы по несостоятельности граждан.

Реклама, с которой хочет бороться законодатель, зачастую, представляет только положительную сторону банкротства и умалчивает о последствиях, подчеркнул партнер юридической компании Milton Legal Сергей Шакиров. Активы клиента (кроме единственного жилья) будут проданы для расчетов с кредиторами, в дальнейшем могут возникнуть проблемы с оформлением новых займов, а также потребитель не сможет стать руководителем юрлица в течение следующих пяти лет, отметил эксперт.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Стечение обязательств: депутаты разберутся с обманом в рекламе о банкротстве

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