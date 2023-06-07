Вильфанд спрогнозировал аномально холодные выходные в Москве

В ближайшие выходные дневная температура воздуха в Москве составит 17–18 градусов, что соответствует началу мая. Об этом в среду, 7 июня, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в середине недели днем ожидается 21–23 градуса, а в пятницу +25.

«Претензии к метеорологам начнутся в выходные, когда ночью будет всего лишь 4–9 градусов, а днем — 17–18 градусов максимум. Это на 4–5 градусов ниже нормы, такой температурный фон соответствует первой декаде мая», — рассказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что до конца недели существенных осадков не ожидается. Он добавил, что потепление до +25 градусов ожидается к середине следующей недели.

Ранее, 5 июня, руководитель центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Известиями» назвал сроки прихода в Москву жаркой погоды. По его словам, летней жары в столице до середины июня не ожидается.



1 июня синоптики рассказали о погоде в Москве в июне. По их словам, июнь в Москве будет нежарким и засушливым. Дефицит осадков в первый месяц лета может достигнуть 30%.