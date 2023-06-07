Арендные ставки на жилье в РФ снизились на 15%

За год арендные ставки на самые популярные однокомнатные квартиры в крупных городах РФ упали на 10–15%. Об этом «Известиям» сообщили участники рынка недвижимости.

Например, в Санкт-Петербурге — на 14–15%, в Москве — на 13%, в Красноярске — на 9,1%, в Самаре — на 8,6%.

Арендные ставки на квартиры в крупных городах просели на 10–15% из-за снижения спроса и увеличения объема предложения, подтвердила «Известиям» генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

По данным руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, сейчас из 18 крупнейших рынков (16 городов-миллионников и две пристоличных области) ставки аренды упали ниже прошлогодних уровней в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

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Сдачи надо: арендное жилье за год подешевело на 15%