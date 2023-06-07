Россияне смогут получать квалифицированную электронную подпись за рубежом

До конца 2023 года россияне, находящиеся за границей, смогут получать квалифицированную электронную подпись на сертифицированном USB-носителе. Это позволит дистанционно продавать недвижимость, участвовать в судебных процессах, оформлять кредиты и так далее. Об этом на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» «Известиям» рассказал гендиректор дочернего предприятия «Ростеха» «РТ-Проектные технологии» Олег Менжинский.

Планируется, что первой страной, где можно будет получить носитель с такой подписью (фактически — специальную криптозащищенную флешку), станет Белоруссия. В ближайшей перспективе речь идет о 7–9 странах, отметил он. По его словам, скорее всего, электронные подписи россияне смогут оформлять в посольствах РФ, где будут открыты офисы удостоверяющего центра «Основание» (АО «Аналитический центр»).

Сейчас прорабатывается проект, в рамках которого можно будет реализовать выдачу российской электронной подписи в консульских учреждениях РФ в государствах — членах ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия), сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

«При этом выдача таких электронных подписей при успешной реализации проекта станет возможна и для граждан указанных стран, а не только для россиян. Также в случае успешной реализации мероприятия министерство оценит возможность распространения такого механизма и на другие иностранные государства», — отметили представители ведомства.

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Утверждение личности: квалифицированные подписи можно будет получать за границей