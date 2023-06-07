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Локализованные в РФ белорусские бренды получат квоту на российской полке

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Автор законопроекта о «российской полке» — депутат «Единой России» Татьяна Буцкая — обновила документ. Теперь проект предполагает, что к отечественным товарам относятся белорусские бренды, которые граждане этой страны произвели на территории РФ. Тогда как международные торговые марки, локализовавшие свое производство в стране, по-прежнему находятся за рамками этого определения. Это следует из документа, с которым ознакомились «Известия».

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Татьяна Буцкая пояснила «Известиям», что у стран единое пространство, развитие которого «мы поддерживаем». За такое уточнение выступали сами производители и Минпромторг, уточнила она.

Предполагается, что нормы о «российской полке» вступят в силу 1 марта 2024 года. С этого момента квоту получат непродуктовые категории: бытовая химия, одежда, косметика и другие.

Также в пояснительной записке автор отметила, что «российская полка» сделает наши товары более конкурентоспособными, а также подхлестнет развитие локальной промышленности. Судя по всему, эти тезисы сформировались в стенах Минпромторга, именно это ведомство курирует разработку проекта. Оно же позже определит квоту для каждой категории.

Пока же локализованных белорусских производителей потребительских товаров в России немного. Среди них — изготовитель детских игрушек «Полесье». В целом отечественный малый и средний бизнес уже давно взаимодействует и с крупными промышленными компаниями республики, в том числе с БелАЗом, Минским тракторным заводом. Планирует организовать производство в РФ и холдинг «Амкодор», выпускающий строительно-дорожную и сельхозтехнику.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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