Объем вложений неквалифицированных инвесторов в сложные продукты упал втрое до 96,6 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в Банке России.

Доля структурных продуктов за указанный период сократилась на 8 п.п., до 5%. Такие показатели объясняются мораторием регулятора на продажу новичкам комбинированных продуктов (состоят из рисковой и защитной частей), который был введен в начале 2021 года, а также введение тестирования для них осенью того же года. Эти меры, как отметили в Центробанке, помогли снизить риски того, что физлиц введут в заблуждение и они получат убытки по итогам инвестирования в финансовые инструменты, особенностей и рисков которых они не понимают.

В регуляторе сказали, что проводят регулярные мониторинги и контрольные закупки, чтобы выявить случаи предложения структурных продуктов неквалифицированным инвесторам. Число выявленных нарушений и недобросовестных практик незначительно, в целом финорганизации соблюдают установленные требования. Если нарушения будут фиксироваться у одного участника рынка неоднократно, то Банк России может воспользоваться своим правом и заставить игрока обратно выкупить финансовый продукт или приостановить его продажи. Но это крайний вариант — если организация систематически игнорирует предупреждения и предписания.

Эксперты ожидают, что в дальнейшем сегмент сложных продуктов станет узкоспециализированным, а спрос на него — минимальным.

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Последний риск: россияне втрое сократили инвестиции в сложные продукты