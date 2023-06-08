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Названы популярные инвестиционные инструменты в 2023 году

Исследование: большинство инвесторов предпочитают вкладывать средства в российские акции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Фокус инвесторов окончательно сместился на рублевые активы, следует из результатов исследования УК «Альфа-Капитал», с которыми ознакомились «Известия» 8 июня. Аналитики провели опрос среди клиентов в апреле-мае 2023 года.

Отмечается, что 48% респондентов готовы инвестировать в российские акции.

«Российский фондовый рынок показал сильную динамику этой весной благодаря началу дивидендного сезона, что не могло не привлечь внимание инвесторов. Кроме того, акции лучше других инструментов обыгрывают инфляцию на длинном горизонте», — объяснили эксперты.

Еще треть опрошенных (30,7%) предпочитают вкладываться в российские облигации. Как уточнили в компании, доходности облигаций остаются повышенными относительно текущего уровня инфляции, при этом облигации считаются более консервативным и предсказуемым видом ценных бумаг.

Около 28% клиентов интересуются инвестициями в недвижимость через закрытые паевые инвестиционные фонды, чуть более 18% — золотом.

«В то же время инвестиции в иностранные инструменты в силу инфраструктурных рисков и рисков рецессии в развитых экономиках отошли на второй план: в зарубежные акции или облигации готовы инвестировать порядка 13% опрошенных», — добавили аналитики.

Кроме того, они уточнили, что рубль остается основной валютой для инвестиций среди подавляющего большинства опрошенных: вкладывать в российской валюте планируют почти 83%. На втором месте — юань (китайскую валюту назвали почти 30% инвесторов), на третьем — доллар (21,3%), на четвертом — евро (менее 10%).

«Повышенный интерес клиентов к российским активам мы связываем не только со структурными изменениями инвестиционного ландшафта, но и в большей степени — с высоким потенциалом роста российского рынка. Наши опросы явно показывают готовность инвесторов продолжить размещение капиталов в инструменты фондового рынка, поэтому особенно важным становится поиск актуальных идей, в том числе в направлении альтернативных инвестиций», — подчеркнула генеральный директор УК «Альфа-Капитал» Ирина Кривошеева.

Около половины респондентов (48%) ориентируются на горизонт инвестиций от года до трех лет, 19,7% — не готовы инвестировать дольше чем на год, 18,9% — 3–5 лет, 13,4% готовы вкладывать на более длинный горизонт — от пяти лет.

При этом кроме инвестиций в ценные бумаги респонденты обращаются и к другим инструментам. Более 68,3% используют вклады, 29% — покупают недвижимость, чуть более 23% — вкладывают деньги в бизнес, 9% — приобретают золото в виде слитков или монет, говорится в исследовании экспертов.

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Ранее, 5 июня, управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий, говоря о том, как реинвестировать дивиденды от акций российских компаний, посоветовал во второй половине года обратить внимание на акции металлургических компаний. Облигации, по его мнению, пока лучше держать короткие.

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