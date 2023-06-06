«Миссис Россия – 2023» Наталья Оскар — что о ней известно

5 июня в концертном зале «Известия-Холл» в Москве объявили победительницу национального конкурса красоты «Миссис Россия – 2023». Ею стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Она получила право участвовать в любом международном конкурсе и путевку на Бали. О том, что известно о самой красивой замужней женщине страны, читайте в материале «Известий».

Наталья Оскар — биография

О прошлом Натальи Оскар известно очень мало. Ее настоящая фамилия Безматерных, она замужем за хабаровским бизнесменом и основателем компании «Центр кровли» Романом Безматерных. Вместе они воспитывают дочь, «Миссис Россия» активно делится фотографиями семьи в соцсетях.

Кроме того, Оскар преподает английский и занимается модельным бизнесом. Она также любит путешествовать, особенно по жарким морским курортам.

Кроме того, Оскар активно развивает карьеру певицы. Свои треки она выкладывает на различных интернет-платформах и иногда дает концерты.

Фото: cоцсети Фото: cоцсети Фото: cоцсети Фото: cоцсети Фото: cоцсети Фото: cоцсети

Наталья Оскар — «Миссис Россия –2023»

До того как Оскар получила титул самой красивой замужней женщины России, она участвовала в нескольких региональных конкурсах. Так, в 2019 году женщина стала победительницей в номинации «Королева Fashion» конкурса «Королева Дальнего Востока».

По словам Оскар, приглашение на «Миссис Россия – 2023», она получила в 2022 году во время своего сольного концерта. Женщине такое стечение обстоятельств показалось символическим, и она решила привезти на конкурс песню.

Так, в октябре того же года родились первые строчки композиции «Я твоя миссис Россия. Моя страна — моя сила». 12 апреля, в День космонавтики, песня появилась на интернет-площадках.

Свой хит Оскар успешно исполнила во время конкурса. Жюри и участники «Миссис России – 2023» высоко оценили ее творчество.

«Ко мне подходили со слезами: «Наташ, это ты написала? Песня так мотивирует, за душу берет». Для меня это было самой главной победой. Особенно когда объявили, что мы будем открывать финал этой песней», — приводит слова красавицы издание Starhit.

В финале конкурса Наталья боролась за победу с 83 конкурсантками из разных регионов России. Самой старшей из них было 62 года. Титул «Миссис Россия мира – 2023» достался Алисе Голубевой из Новосибирска. Она получила возможность представлять свою страну на конкурсе «Миссис мира – 2023».