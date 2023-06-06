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Названо имя новой «Миссис Россия»

Новой «Миссис Россия» стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Новой «Миссис Россия» стала жительница Дальнего Востока Наталья Оскар. Имя победительницы объявили 5 июня в концертном зале «Известия-Холл» в Москве.

«Миссис Россия - 2023 с правом выбора участия в любом международном конкурсе — Оскар Наталья», — объявил имя победительницы конкурса ведущий Валентин Форостяный.

Титул «Миссис Россия мира — 2023» достался Алисе Голубевой, которая представляла Новосибирск. Она сможет представлять Россию на конкурсе «Миссис мира - 2023».

Обладательницей титула «Миссис супермодель России» стала Екатерина Кудрявцева, «Миссис женщина Вселенной» — Валентина Шаталова, а «Миссис Россия мира классик» — Олеся Миронова.

Кроме того, члены жюри отдали титул «Миссис Россия Европа» Юлии Шевченко, а титул «Миссис Россия Вселенная» — Алене Ярославцевой.

Титул «Бабушка России» получила Ольга Бурханова, а «Миссис Россия Grand» — Татьяна Другова.

Титул «Достояние России» достался Светлане Котловой. В этой номинации наградили также многодетных мам, которые вышли в финал конкурса. Приз зрительских симпатий достался Анастасии Саркисян.

В общей сложности в финале конкурса в этом году участвовали 83 жительницы разных регионов страны.

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Победительницей этого конкурса в прошлом году стала жительница Москвы Нина Банная. Титул «Миссис Россия Globe – 2022» и право представлять страну на международных конкурсах получила мама четырех сыновей Виктория Московская из Кемерово.

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