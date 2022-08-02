Москвичка Нина Банная победила в конкурсе «Миссис Россия – 2022»

Жительница Москвы Нина Банная стала победительницей всероссийского конкурса «Миссис Россия – 2022». Финал конкурса прошел в понедельник, 1 августа, в российской столице.

В конкурсе участвовали 25 финалисток со всей России. Самой молодой, из Ростова-на-Дону, — 21 год, а самой взрослой, из Московской области, — 64 года.

В жюри были фотомодель Полина Диброва, кинопродюсер Вероника Бодянская и другие персоны шоу-бизнеса. Ведущими конкурса в 2022 году стали актеры Александр Носик и Анна Калашникова.

Победительница конкурса получила возможность сняться в сериале «Зины в деле», где главную роль исполнит актриса Олеся Железняк.

Титул «Миссис Россия Globe – 2022» и право представлять страну на международных конкурсах получила мама четырех сыновей Виктория Московская из Кемерово.

Победительницей всероссийского конкурса «Миссис Россия – 2021» стала Анна Филиппова из Кузбасса, годом ранее в конкурсе победила многодетная мать из Нижегородской области Дарья Иванова.