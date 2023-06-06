Эксперт рассказал, почему летом легче и выгоднее устраиваться на работу

Лето считается сезоном, когда найти работу проще всего. Кроме того, в этот период компании привлекают сотрудников более высокими зарплатами и другими бонусами, рассказал «Известиям» 6 июня управляющий директор платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

«Лето можно считать сезоном с низкой соискательской конкуренцией на рынке труда, при этом число предложений работодателей остается стабильным. Компании начинают «бороться» за трудовые ресурсы и привлекать кандидатов как с помощью увеличенных зарплатных предложений, так и дополнительных бонусов вроде ДМС и корпоративного обучения. Работодатели быстрее принимают решение о найме из-за меньшего количества кандидатов, что делает поиск работы летом еще более выгодным для соискателей», — рассказал Кумпель.

Согласно данным, которые он привел, пиковым сезоном спроса на сотрудников по стране является весна. Также в это время года наблюдается прирост соискательской активности.

«Прошлым летом количество вакансий увеличилось на 23% в сравнении с предыдущим сезоном. Наибольший спрос, ожидаемо, наблюдался в отрасли туризма — в 2 раза, в сельском хозяйстве, строительстве и сфере развлечений — в 1,5 раза. В этих сферах повышается и соискательская активность, однако в целом по рынку относительно весны она находится в стагнации. Прошлым летом зафиксирован наименьший ее прирост в сравнении с другими сезонами», — подчеркнул Кумпель.

3 мая Кумпель рассказал «Известиям», что в России увеличился спрос на молодых сотрудников в возрасте от 14 до 18 лет. По его словам, количество вакансий для кандидатов в возрасте от 14 лет выросло в апреле на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го.