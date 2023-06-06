Глава Philip Morris призвал назначить дату запрета сигарет в мире

Глава американской табачной компании Philip Morris International (PMI) Яцек Ольчак предложил установить дату запрета сигарет и перейти на менее опасные альтернативы. Об этом сообщил исполнительный директор компании в интервью газете Daily Mail 5 июня.

«С 2016 года компания, наиболее известная под такими брендами, как Marlboro и Benson & Hedges, пытается превратиться из крупнейшей в мире табачной компании в научный центр, который может помочь курильщикам навсегда бросить курить», — сказано в статье.

По мнению Ольчака, сигареты уже должны стать экспонатом в музее. Он сравнил свою инициативу с регулированием британским правительством автомобильной промышленности — в определенные сроки запрещается выпуск машин на бензине. Он отметил, что «можно было бы сделать подобное и в табачной отрасли». Сам Ольчак курил более 20 лет, но в итоге нашел в себе силы расстаться с пагубной привычкой.

2 июня врач психиатр-нарколог, заведующий Центром профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей МНПЦ наркологии депздрава Москвы Олег Кутушев назвал самым эффективным и доказанным подходом в лечении никотиновой зависимости сочетание когнитивно-поведенческой терапии, психологического консультирования и фармакотерапии.

Нарколог добавил, что эффективность таких методов лечения, как иглорефлексотерапия, нормобарическая гипокситерапия и транскраниальная электростимуляция, также доказана клиническим опытом.