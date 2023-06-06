Компания Apple презентовала гарнитуру виртуальной и дополненной реальности

Apple представила свою первую гарнитуру смешанной реальности Vision Prо. Устройство напоминает массивные лыжные очки. Apple Vision Pro — гаджет не бюджетный. За гарнитуру просят $3499, передает телеканал «Известия». Также корпорация представила новое поколение MacBook Air, Mac Studio и Mac Pro. Заказы на новинки открываются 5 июня, в магазинах они будут доступны с 13-го числа. Продажи гарнитуры Vision Pro стартуют в начале следующего года.

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