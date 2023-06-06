Минцифры сообщило об аккредитации более 2 тыс. IT-компаний

Свыше 2 тыс. IT-компаний прошли проверку и уже получили подтверждение аккредитации Минцифры РФ. Об этом 6 июня сообщила в Telegram-канале пресс-служба министерства.

Всего на «Госуслугах» подали заявление о прохождении проверки 6,6 тыс. компаний. Таким образом, каждая третья уже подтвердила аккредитацию.

«Подать заявление на «Госуслугах» до 1 июня должны были 10 тыс. компаний», — добавили в Минцифры.

Проверка заявлений продлится до 1 июля. До 21-го числа того же месяца будет вынесено итоговое решение.

Ранее, 15 мая, сообщалось, что правительство России расширяет возможности получения льготного кредита для IT-компаний, предприятия смогут направить средства на стимулирующие выплаты специалистам и возмещение прошлых расходов.

В марте Минцифры предложило бессрочно обнулить налог на прибыль IT-компаниям. Инициатива была вызвана прежде всего пониманием того факта, что IT-компаниям нужна правовая определенность их статуса как налогоплательщика.