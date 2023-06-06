Столтенберг заявил об активизации помощи Украине на саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный блок на саммите в Вильнюсе активизирует помощь Украине. Об этом он заявил 6 июня на саммите «Бухарестской девятки» в Братиславе.

«Решения, которые мы примем на саммите в Вильнюсе, будут весомыми. Мы усилим помощь Украине с многосторонним пакетом, который позволит перевести силы Украины на стандарты НАТО и приблизить Украину к альянсу», — сказал он.

В середине мая он заявил, что лидеры стран НАТО примут многолетнюю программу помощи Киеву на саммите в Вильнюсе. Он уточнил, что она позволит Украине полностью перейти с вооружения советского образца на западное и поможет добиться оперативной совместимости с союзниками по НАТО.

В апреле генсек блока отмечал, что в июле на саммите НАТО в Вильнюсе обсудят гарантии безопасности для Украины. Тогда же Столтенберг подытожил промежуточную помощь Украине с начала спецоперации. По его словам, члены альянса уже выделили Украине €150 млрд помощи.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой российские власти объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.