Атака на Каховскую ГЭС. Главное

Украинская сторона в ночь на 6 июня нанесла несколько ударов по Каховской ГЭС. Это привело к разрушению задвижек и неконтролируемому сбросу воды. В результате был затоплен город Новая Каховка, под угрозой находятся и другие населенные пункты. Подробнее о произошедшем — в материале «Известий».

Что случилось на Каховской ГЭС 6 июня

Каховская ГЭС является заключительным элементом Днепровского каскада единой энергосистемы Украины. Это шестая и самая нижняя на Днепре станция, она обеспечивает разгрузку энергетических пиков в системе, а воды Каховского водохранилища питают засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.

Как уточнил глава городской военно-гражданской администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев, многочисленные удары по станции были произведены около 02:00 мск, предположительно из РСЗО «Ольха». Половина пролетов станции и плотина оказались разрушены. Максимальный уровень после прорыва достиг 12 м. Территорию вокруг объекта оцепили военные.

Многие инфраструктурные объекты затоплены. Кроме того, местности нанесен экологический ущерб. Смыты сельхозполя вдоль побережья Днепра.

Прорыв Каховской ГЭС 6 июня — последствия

В зоне возможного подтопления оказались 14 населенных пунктов с населением общей численностью 22 тыс. человек. При этом для крупных населенных пунктов угроза невелика, поскольку уровень подъема воды ниже ГЭС составляет от 2 до 4 м.

Сильнее всего последствия ЧП ощутили на себе жители города Новая Каховка. Река Днепр вышла из берегов, и улицы затопило. По словам Леонтьева, уровень воды достиг 10 м.

Украинские боевики продолжают обстрел города и близлежащего к ГЭС района. Начался вывоз граждан из прибрежных подтопленных зон. На территории Новокаховского городского округа объявлен режим ЧС.

Кроме того, по данным «Известий», в зону подтопления попали Алешковский и Скадовский районы. На территории подтоплению подверглась районная больница, где на стационарном лечении находятся 14 пациентов, в том числе маломобильные и в состоянии средней степени тяжести. Для их эвакуации были направлены бригады скорой помощи.

Тем не менее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что крупная эвакуация людей из региона не потребуется. Жителям Крыма также не грозит обезвоживание, поскольку головная станция Северо-Крымского канала (СКК) находится выше плотины.

Прорыв Каховской ГЭС 6 июня — видео

На представленных корреспондентом «Известий» кадрах видно, что гидроэлектростанция практически полностью скрылась под водой. Уровень воды значительно поднялся.