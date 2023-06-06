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Невролог назвала причины подергивания глаза

Невролог Андреева: глаз может дергаться из-за стресса, нарушения сна, алкоголя и кофе
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Фото: Getty Images/Jose Luis Pelaez
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Подергивание века, называемое доброкачественной миокимией, может быть связано с разными причинами. О них, а также о том, что с этим делать и когда стоит обращаться к врачу, «Известиям» 6 июня рассказала врач-невролог «СМ-Клиники» Диана Андреева.

По ее словам, под доброкачественной миокимией подразумевается то, что в большинстве случаев она проходит самостоятельно в течение нескольких дней или до двух недель. Данное состояние возникает в результате спазма мышечных волокон круговой мышцы глаза.

«Причины подергивания века могут быть разными. Основные из них: стресс и переутомление, длительное использование компьютера или телефона, нарушения режима сна и отдыха, чрезмерное употребление напитков с большим количеством кофеина и алкоголя», — рассказала Андреева.

Чтобы избавиться от подергивания глаза, невролог рекомендовала соблюдать режимы труда и отдыха, нормализовать режим сна, избегать стрессовых ситуаций, сократить или полностью отказаться от кофе, алкоголя и курения.

«Если глаз дергается больше двух недель, а также при опущении века, подергивании других частей лица, отеках, болях и покраснении глаза/века и других тревожных симптомах, необходимо обратиться к врачу», — подытожила Андреева.

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Ранее, в декабре 2022 года, врач-офтальмолог, офтальмохирург Клинического госпиталя на Яузе группы «Медскан» Лилия Мельникова рассказала, что снижение зрения может быть как временным явлением (длительностью от нескольких минут до суток), так и внезапным без последующего восстановления.

Среди причин, которые могут приводить к временному снижению зрения, врач выделила мигрени, недостаточность вертебробазилярных артерий, окклюзию сонных артерий, изменение артериального давления. Резкое и внезапное снижение зрения, по словам Мельниковой, может быть вызвано такими опасными причинами, как окклюзия сосудов сетчатки, кровоизлияние в стекловидное тело, а также невриты зрительного нерва.

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