В этом году банк «Хоум Кредит» проведет ребрендинг и сменит название на «Хоум Банк» сообщили «Известиям» в кредитной организации 6 июня.

При этом фирменные цвета будут сохранены, однако теперь название будет писаться кириллицей. Как уточняется, такой шрифт в логотипе и два слова вместо трех (Home credit bank) позволят быстрее и легче найти клиентам банк в онлайн и офлайн каналах.

«Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сперва будут обновлены дистанционные каналы — сайт и мобильное приложение. Это произойдет уже в июле 2023 года. На втором этапе будут заменены вывески в отделениях и оклейка банкоматов. Этот этап запланирован на IV квартал 2023 года», — отметили в банке.

Там также подчеркнули, что клиентам не нужно будет менять свои банковские карты, так как они продолжат действовать до срока окончания.

Российский банк «Хоум Кредит» ранее был дочерней структурой Home Credit B.V. (входит в чешскую PPF).

17 мая стало известно, что чешская инвестиционная группа и ее «дочка» продадут кредитную организацию и другие финансовые активы в РФ.

9 сентября 2022 года PPF и Home Credit завершили продажу банковских активов в РФ, следует из сообщения на сайте PPF.