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Банк «Хоум Кредит» проведет ребрендинг

Банк «Хоум Кредит» сменит название на «Хоум Банк»
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Фото: ТАСС/Ведомости/Максим Стулов
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В этом году банк «Хоум Кредит» проведет ребрендинг и сменит название на «Хоум Банк» сообщили «Известиям» в кредитной организации 6 июня.

При этом фирменные цвета будут сохранены, однако теперь название будет писаться кириллицей. Как уточняется, такой шрифт в логотипе и два слова вместо трех (Home credit bank) позволят быстрее и легче найти клиентам банк в онлайн и офлайн каналах.

«Ребрендинг пройдет в несколько этапов. Сперва будут обновлены дистанционные каналы — сайт и мобильное приложение. Это произойдет уже в июле 2023 года. На втором этапе будут заменены вывески в отделениях и оклейка банкоматов. Этот этап запланирован на IV квартал 2023 года», — отметили в банке.

Там также подчеркнули, что клиентам не нужно будет менять свои банковские карты, так как они продолжат действовать до срока окончания.

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Российский банк «Хоум Кредит» ранее был дочерней структурой Home Credit B.V. (входит в чешскую PPF).

17 мая стало известно, что чешская инвестиционная группа и ее «дочка» продадут кредитную организацию и другие финансовые активы в РФ.

9 сентября 2022 года PPF и Home Credit завершили продажу банковских активов в РФ, следует из сообщения на сайте PPF.

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