Три пришкольных стадиона отремонтируют во Владивостоке

Во Владивостоке подходит к завершению ремонт трех спортивных школьных объектов. На всех стадионах обновляют футбольное поле.

Речь идет о сооружениях школ № 32, № 33 и № 54, уточняет Vostokmedia. На стадионах заменили искусственное покрытие. Сейчас рабочие наносят разметку на поле и готовятся к ремонту ворот.

Ремонт спортивных сооружений проводится в 30 школах Владивостока. Если интенсивность осадков в дальневосточной столице снизится, часть объектов будет готова в ближайшие недели. На ремонт спортивных сооружений направили почти 350 млн рублей.

Работы ведутся в рамках программы по строительству и реконструкции школьных стадионов в Приморье.