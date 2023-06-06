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Четыре человека пострадали после взрыва на АЗС в Томске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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На автомобильной заправочной станции (АЗС) в Томске произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом 6 июня сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.

Инцидент произошел на улице Мичурина во время обслуживания цистерны из-под бензина.

«Травмированы четыре человека. С ожогами разной степени доставлены в Томскую областную клиническую больницу. Возгорания не было, пожарные осуществили проливку», — рассказало ведомство ТАСС.

Ранее, 27 мая, в одном из жилых домов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края взорвался самогонный аппарат. В результате в здании выбило стекла, а семь припаркованных во дворе автомобилей получили повреждения. 46-летний самогонщик был доставлен в больницу с ожогами.

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