Четыре человека пострадали после взрыва на АЗС в Томске
На автомобильной заправочной станции (АЗС) в Томске произошел взрыв, в результате которого пострадали четыре человека. Об этом 6 июня сообщили в ГУ МЧС России по Томской области.
Инцидент произошел на улице Мичурина во время обслуживания цистерны из-под бензина.
«Травмированы четыре человека. С ожогами разной степени доставлены в Томскую областную клиническую больницу. Возгорания не было, пожарные осуществили проливку», — рассказало ведомство ТАСС.
Ранее, 27 мая, в одном из жилых домов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края взорвался самогонный аппарат. В результате в здании выбило стекла, а семь припаркованных во дворе автомобилей получили повреждения. 46-летний самогонщик был доставлен в больницу с ожогами.