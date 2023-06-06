МИД РФ заявил о работе над запуском арбитража против США из-за невыдачи виз

Директор департамента международных организаций МИД России Петр Ильичев 6 июня заявил, что Москва продолжит работу над запуском арбитража в ООН против США из-за невыдачи виз российским делегациям.

«Вопрос упирается в генерального секретаря (Антониу Гутерриша. — Ред.), который должен инициировать. Он не хочет этого делать, непонятно почему, хотя у него есть прямое поручение государств-членов, которое уполномочивает его начать арбитражную процедуру», — приводит его слова «РИА Новости».

Ильичев отметил, что российская сторона регулярно поднимает данный вопрос. Директор департамента международных организаций МИД России подчеркнул, что инициатором всё равно должен выступить генсек ООН.

Ранее, 23 апреля, Вашингтон отказал в визах российским журналистам, которые должны были прилететь в Нью-Йорк вместе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

18 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США при выдаче виз российской делегации для участия в сессиях в Совете Безопасности ООН грубо злоупотребляли позицией страны-хозяйки штаб-квартиры международной организации.

Провокации против российских дипломатов, в том числе связанные с отказом в выдаче виз, в ряде западных стран участились в ответ на проводимую с 24 февраля 2022 года спецоперацию по защите Донбасса.