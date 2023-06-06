Три машины и мотоцикл подожгли ночью в Иркутске

На парковках Первомайского района Иркутска ночью сгорели три иномарки и мотоцикл. Об этом во вторник, 6 июня, сообщило ГУ МЧС по региону в своем Telegram-канале.

Первый пожар произошел в 01:26. Очевидцы сообщили о возгорании мотоцикла.

Второй пожар случился в 02:20. К моменту прибытия огнеборцев автомобиль Dodge был полностью в огне, возникла угроза соседним автомобилям. В результате инцидента один автомобиль уничтожен, а также повреждены сгораемые части ближайшего авто Daihatsu.



«Дознаватели МЧС России установили, что в обоих случаях на транспортных средствах и вокруг них находилось большое количество нефтепродуктов», — говорится в сообщении.

Ранее, 5 июня, сообщалось, что неизвестный поджег автомобиль начальника районной ГИБДД в городе Калаче-на-Дону Волгоградской области.

В припаркованную у дома майора служебную Skoda Octavia кто-то бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью, от чего автомобиль загорелся. Возгорание удалось потушить до прибытия спасателей. Никто не пострадал.