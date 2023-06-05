Под Волгоградом «коктейль Молотова» бросили в авто начальника районной ГИБДД

Неизвестный поджог автомобиль начальника районной ГИБДД в городе Калаче-на-Дону Волгоградской области. Об этом в понедельник, 5 июня, экстренных службах региона.

Инцидент произошел накануне вечером. В припаркованную у дома майора служебную Skoda Octavia кто-то бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью, от чего автомобиль загорелся. Возгорание удалось потушить до прибытия спасателей.

«Возгорание оперативно ликвидировано, имеются незначительные повреждения лакокрасочного покрытия», — сказал ТАСС представитель экстренных служб.

В результате происшествия никто не пострадал. Полиция принимаются меры по задержанию злоумышленника.

Ранее, в конце апреля, в Москве задержали мужчину, обвиняемого в поджоге машины директора благотворительного фонда. В распоряжении «Известий» появилась запись с места происшествия. На кадрах видно, как в маске и капюшоне подходит к машине, а затем обливает ее, предположительно, бензином и поджигает. При поджоге пострадал еще один припаркованный рядом автомобиль.