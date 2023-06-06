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Общество
Рыбодобывающее предприятие оштрафовано за взятку икрой под Хабаровском

Рыбодобывающее предприятие оштрафовано за взятку икрой под Хабаровском

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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В Хабаровском крае рыбодобывающее предприятие «Дальрыбпром» заплатит штраф в 1 млн рублей за дачу взятки. Об этом 6 июня сообщила прокуратура Ульчского района.

Следствие установило, что в сентябре 2019 года генеральный директор фирмы дал полицейскому взятку красной икрой на общую сумму более 60 тыс. рублей за непринятие мер в отношении незаконной ловли рыбы.

В результате компания «Дальрыбпром» должна заплатить миллион рублей штрафа, а гендиректор проходит в качестве обвиняемого по ч. 3 ст. 291 УК РФ («Дача взятки в значительном размере»).

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Ранее, 3 июня, генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края задержали по подозрению в получении взятки. Против фигуранта возбуждено уголовное дело на основании материалов регионального УФСБ России по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере»).

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