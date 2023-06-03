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Гендиректора фонда капремонта Красноярского края задержали за получение взятки

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Фото: СК РФ
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Генерального директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории Красноярского края задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщили 3 июня в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Против фигуранта возбуждено уголовное дело на основании материалов регионального УФСБ России по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в особо крупном размере), уточняется в сообщении ведомства в Telegram-канале. Там же опубликованы кадры задержания.

Как считает следствие, в промежуток времени с 1 апреля 2022 до 22 июня этого года подозреваемый предложил знакомому руководителю коммерческой организации, осуществлявшему предпринимательскую деятельность в сфере строительства, за 12 млн рублей осуществлять покровительство его деятельности со стороны регионального фонда. Он также пообещал предпринимателю обеспечивать регулярное получение контрактов на выполнение строительных работ на территории региона в качестве подрядчика, а так же решать вопросы по принятию выполненных работ в случае выполнения их в ненадлежащем качестве.

5 мая текущего года фигурант получил от директора коммерческой компании часть денег от общей суммы взятки в размере 1,6 млн рублей. 2 июня ему была передана другая часть суммы — 5 млн рублей. После получения взятки сотрудниками краевого УФСБ подозреваемый был задержан.

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В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.

По данным сайта фонда, его возглавляет Михаил Попелышев.

19 мая суд арестовал главу налоговой службы Серпухова Александра Кирша, обвиняемого в вымогательстве. По данным следствия, арестованный и трое его подчиненных выстроили схему вымогательства у коммерческих структур. Сумма взятки составляла от 1,5 млн до 4,5 млн рублей. За это сотрудники налоговой снижали суммы доначисленных по итогам проверок налогов, которые не были уплачены ранее.

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