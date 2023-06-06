Лавров заявил о поддержке афганских террористов со стороны США

Вашингтон поощряет деятельность террористических группировок в Афганистане. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

«Доподлинно известно, что США активно поддерживают игиловцев, сохраняющихся в Афганистане, «Аль-Каиду» и другие аффилированные с ними террористические структуры», — приводятся его слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Министр пояснил, что приоритетом американских властей в данном случае является подрыв стабильности в регионе.

Таким образом Лавров отреагировал на комментарий посла США в Таджикистане Мануэля Микаллера, который подчеркнул, что Штаты не одобряет насильственные методы противостояния организации «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и призывает к диалогу все стороны в Афганистане.

В начале февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует, а власти страны пожинают плоды хаоса, оставленного США.

В декабре 2022 года посол России в Таджикистане Семен Григорьев отмечал, что талибы не выполнили почти все обещания, которые давали, придя к власти в Афганистане. В частности, они давали гарантии, что с территории страны не будет исходить террористической угрозы.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.