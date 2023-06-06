Реклама
Прямой эфир
Армия
В МО РФ заявили о новых попытках наступления ВСУ на Времевском выступе
Мир
Лавров заявил о поддержке афганских террористов со стороны США
Общество
Самолет с экстрадированным из Египта россиянином приземлился в Москве
Армия
ВС РФ уничтожили восемь украинских танков Leopard и 1,5 тыс. боевиков ВСУ
Армия
Российские зенитчики предотвратили высадку десанта ВСУ под Каховкой
Мир
Белый дом выступил против эскалации военных действий на Украине
Общество
СК возбудил дело после отравлений алкоголем в Нижегородской области
Мир
Лавров заявил о провале планов Запада по разделению Украины и России
Мир
Белый дом заявил о растущей агрессивности Китая в военной сфере
Мир
Эрдоган назначил своего пресс-секретаря главой турецкой разведки
Мир
В Белом доме назвали приоритетными поставки Киеву средств ПВО
Мир
Небензя выразил надежду на фиксацию обстрелов ЗАЭС со стороны Киева
Сюжет:

Лавров заявил о поддержке афганских террористов со стороны США

Лавров: США не заинтересованы в успокоении Афганистана, поддерживают ИГ и Аль-Каиду
0
Фото: МИД России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вашингтон поощряет деятельность террористических группировок в Афганистане. Об этом в понедельник, 5 июня, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Таджикистане.

«Доподлинно известно, что США активно поддерживают игиловцев, сохраняющихся в Афганистане, «Аль-Каиду» и другие аффилированные с ними террористические структуры», — приводятся его слова на сайте внешнеполитического ведомства.

Министр пояснил, что приоритетом американских властей в данном случае является подрыв стабильности в регионе.

Таким образом Лавров отреагировал на комментарий посла США в Таджикистане Мануэля Микаллера, который подчеркнул, что Штаты не одобряет насильственные методы противостояния организации «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) и призывает к диалогу все стороны в Афганистане.

Восточный узел: обострение на границе Ирана и Афганистана угрожает безопасности РФ и КНР
Соседние страны поссорились из-за воды и обвинили друг друга в эскалации

В начале февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что ситуация в Афганистане стремительно деградирует, а власти страны пожинают плоды хаоса, оставленного США.

В декабре 2022 года посол России в Таджикистане Семен Григорьев отмечал, что талибы не выполнили почти все обещания, которые давали, придя к власти в Афганистане. В частности, они давали гарантии, что с территории страны не будет исходить террористической угрозы.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены «Талибана» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа 2021 года вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023