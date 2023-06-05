Глава МИД Венгрии объяснил позицию страны по вступлению Швеции в НАТО

Парламент Венгрии не решил вопрос вступления Швеции в НАТО, 5 июня заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Аммана Айманом Сафади.

Он напомнил, что, согласно законодательству Венгрии, голосование должны назначить депутаты, сообщил портал Magyar nemzet

«Если бы в последние годы шведские политики не делали несправедливых по отношению к Венгрии и венгерскому народу заявлений, то, очевидно, парламент прошел бы это голосование гораздо легче», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Сийярто добавил, что в Стокгольме неоднократно сомневались в наличии дипломатии в Венгрии, поэтому депутаты венгерского парламента продолжают размышлять о сроках голосования по принятию Швеции в военный альянс.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в Североатлантический альянс. Он напомнил о новых поправках в Конституцию королевства, снятии эмбарго на оружие и об усилении сотрудничества в борьбе с терроризмом, в том числе против Рабочей партии Курдистана.

В апреле госсекретарь США Энтони Блинкен выразил уверенность, что Швеция станет членом НАТО к встрече руководителей альянса, которая пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявок Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.