4 июня подвели итоги первого из четырех этапов международной серии парусных регат

4 июня в подмосковном яхт-клубе Tenzor Sailing Club подвели итоги первого из четырех этапов международной серии парусных регат Tenzor International Cup 2023.

В соревновании, проходящем при поддержке Всероссийской федерации парусного спорта и титульного партнера серии финансово-правовой группы компаний Tenzor Consulting Group, приняли участие 24 команды и более сотни яхтсменов из 15 городов России, Сербии и ближнего зарубежья.

Три гоночных дня прошли на контрастах погоды, сделав регату еще более непредсказуемой и по-спортивному интересной.

Начало соревнования и первые пять гонок прошли в условиях слабого ветра с неожиданными заходами, которые очень сложно было предугадать, поэтому везение сыграло не последнюю роль. Выявить явного лидера не удалось — выиграть по одной гонке смогли команды «Ахмат», ПЭК: Sport, Skolkovo Sailing Team 3, PAVETRA, «Алые паруса». Стабильные приходы в шестерке складывались у команд Hubex/Pirogovo и Tenzor Team, а промежуточным лидером классификации стала команда «Ахмат».

Вместе с профессиональными яхтсменами бросить вызов воде и ветру вышли дети — участники зачета Tenzor Cup Junior. 16 юных яхтсменов и яхтсменок соревновались на воде, а также в береговых эстафетах. Тройку лучших составили команды Tenzor, «Прямой узел» и «Белый шквал».

Второй гоночный день встретил участников по-настоящему экстремальными погодными условиями: температура упала с 20 до 8 градусов, а северный порывистый ветер и непрекращающийся дождь всерьез усложнили соревновательные условия. Несмотря на это, удалось провести 10 гонок. Чувствовалось волнение и напряженность, и в этот день взлеты и падения демонстрировали даже опытнейшие экипажи. В группе лидеров на первую позицию вышла команда Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова, всерьез оторвавшись от ближайших соперников — команд PAVETRA и «Ахмат». А вот для одного из фаворитов турнира команды Tenzor Team день сложился неудачно — экипаж вылетел из десятки сильнейших и оказался в роли догоняющего. Нестабильно гонялись и прошлогодние победители Tenzor International Cup команда «Русские богатыри», а также команда из Сербии ZID art Sailing Team.

Заключительный третий гоночный день первого этапа Tenzor International Cup 2023 стал самым интригующим и волнительным. Потеплело, и на акваторию Пестовского водохранилища пришел устойчивый северо-западный ветер 7–9 узлов, что позволило провести девять гонок, а общее количество за три дня приравнялось к количеству соревнующихся команд — 24!

Интрига держалась до последнего, и заключительная гонка заставила понервничать даже лидеров соревнований — команду Hubex/Pirogovo Кирилла Фролова. Не без труда у экипажа Фролова получилось сохранить «статус-кво» и выиграть первый этап Tenzor International Cup 2023. Серебро завоевала команда PAVETRA, а ее рулевая Александра Чичерова выиграла неофициальный женский зачет.

Тройку призеров первого этапа замкнула команда «Ахмат». С тремя первыми приходами в активе «Ахмат» отлично начал свой дебютный сезон в Tenzor International Cup 2023. Хорошую динамику по ходу регаты продемонстрировали команды Russo Trans Юрия Морозова и ZID art Sailing Team Зорана Пауновича, заняв четвертое и пятое итоговые места соответственно. На шестом месте регату завершила команда Bars Sailing Team, которая блестяще провела заключительный гоночный день, показав сразу три первых прихода. Топ-10 дополнили команды «Русские богатыри» Игоря Рытова, Dolce Vita Инны Балашовой, Tenzor Team Андрея Пушкина и «Пирогово» Сергея Кузнецова.

Плотность борьбы во второй десятке также была очень высокой, и хотя первыми приходами смогли отметиться Eyed Mushrooms, ПЭК: Sport, Nord, «Алые паруса», но у них не получилось до конца разгадать нестабильный московский ветер и показать более высокие результаты.

Гоночный уикенд был щедрым не только на спортивные события и эмоции. Обширная береговая субботняя программа для детей и взрослых порадовала мастер-классом от опытных тренеров и подопечных хоккейной академии «Спартак», занятиями по йоге, мастер-классом по созданию необычных цветочных композиций с Flora-Line, интерактивным спектаклем для детей и другими активностями, а гвоздем вечерней субботней программы 3 июня стал концерт популярной группы Uma2rman, которая смогла зажечь публику и стала прекрасным завершением яхтенного фестиваля.

Все участники соревнования получили приятные подарки от партнеров этапа — сети салонов Mod’s Hair Paris, French Kiss, Smartbar, клуба «5 Океанов», сети салонов «Кенгуру», а главным призом победителю регаты стал тур на Байкал от Anro Trip.

Следующая встреча участников Tenzor International Cup 2023 пройдет с 6 по 9 июля на втором этапе серии в яхт-клубе Tenzor Sailing Club на акватории Пестовского водохранилища, где будет разыгран новый комплект наград.