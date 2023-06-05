За первый день «Троице» Рублева пришли поклониться 9 тыс. человек

Около 9 тыс. человек поклонились «Троице» Андрея Рублева в первый день. Сейчас икона выставлена в храме Христа Спасителя. Святыню доставили в собор из Третьяковской галереи ко Дню Святой Троицы. Шедевр Рублева установили у самого алтаря, передает телеканал «Известия». После Божественной литургии верующие поклонились иконе. Все три с половиной часа службы к собору не иссякал людской поток. В храме Христа Спасителя «Троица» пробудет до 18 июня. Затем реликвию ждет тщательная реставрация, точных сроков пока не называют. После икона окончательно вернется в лоно церкви.

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