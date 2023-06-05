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Неизвестные забросали петардами здание посольства Германии в Вене

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Фото: Global Look Press/SVEN SIMON
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В столице Австрии Вене в ночь на 5 июня группа из 20–30 человек в масках забросала петардами здание посольства Германии. Об этом 5 июня сообщает сайт австрийской газеты Exxpress со ссылкой на представителя полиции Филиппа Хасслингера.

По его словам, нападение произошло около 22:30.

«Подозреваемые якобы бросили в желтую тару два пиротехнических предмета, контейнер был поврежден», — сообщают журналисты.

Позже перед зданием обнаружили дымящийся контейнер для мусора.

На всех нападавших была черная одежда. Представитель полиции сообщил, что участников группы ищут, однако пока поиски не дали результатов.

У журналистов пока нет информации о том, что стало причиной инцидента. Государственное управление по защите конституции и борьбе с терроризмом (LVT) проводит расследование.

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Однако авторы издания видят в инциденте возможную связь со столкновениями демонстрантов с полицией в Лейпциге 3 и 4 июня.

Поводом для беспорядков стали обвинительные приговоры в отношении членов левоэкстремистской организации, которые совершали нападения на членов неонацистских и правых групп.

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