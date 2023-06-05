В Приамурье возбудили дело против судьи турнира по ММА после смерти мальчика
Сотрудники Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело в отношении судьи турнира по ММА, во время которого умер несовершеннолетний участник поединка после удара в голову. Об этом рассказали 5 июня в пресс-службе следственного управления СКР по Амурской области.
Инцидент произошел в Физкультурно-оздоровительном комплексе в Белогорске.
«Подозреваемый допустил к проведению боя двоих несовершеннолетних без боксерских шлемов открытого типа, являющихся обязательными в возрастной группе 16–17 лет. В результате поединка 16-летний спортсмен получил травму, несовместимую с жизнью», — говорится на сайте ведомства.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Трагедия произошла 4 июня. В соцсетях была опубликована видеозапись с моментом произошедшего.
ЧП прокомментировал профессиональный боец ММА Андрей Семенов. В беседе с «Известиями» он указал на существование определенных регламентов по экипировке для конкретного возраста. Семенов предположил, что, вероятно, погибшему противопоказано было выступать.