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Несовершеннолетний участник турнира по ММА умер после удара в голову

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Фото: Соцсети
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Подросток скончался после поединка на турнире ММА в Белогорске Амурской области в результате удара в голову. Местные правоохранительные органы проводят проверку.

В социальных сетях также была опубликована видеозапись с моментом случившегося.

«Во время проведения спортивных соревнований погиб 16-летний спортсмен. По данному факту следственным отделом по городу Белогорск <...> организовано проведение доследственной проверки», — говорится в сообщении Telergam-канала СУ СК России по региону 4 июня.

Следствие намерено дать оценку соблюдению требований безопасности при организации и проведении соревнований, а также наличию медицинских противопоказаний у погибшего.

Комментируя произошедшее, профессиональный боец ММА Андрей Семенов в беседе с «Известиями» указал на то, что существуют четкие регламенты по экипировке для определенного возраста.

Он назвал недопустимым допуск спортсменов на ринг без шлема, поскольку, по его словам, шлем не спасает от летального исхода. Семенов также предположил, что, вероятно, погибшему противопоказано было выступать.

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Ранее, 10 мая, стало известно о гибели 41-летнего спортсмена в Казахстане во время марафона Adrenaline Tengri Ultra. Мужчина не добежал несколько метров до финиша, у него остановилось сердце.

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