РЕН ТВ объявляет о возвращении легендарного музыкального шоу «Соль»

РЕН ТВ объявляет о большой премьере: легендарное музыкальное шоу «Соль» возвращается. Новая «Соль» объединит два жанра — живой концерт и эксклюзивное интервью.

Ведущие проекта легенда отечественного рока Александр Ф. Скляр и скандальный рэпер Рич с позиций разных поколений и музыкальных миров будут говорить с гостями о музыке и обсуждать вечные, а также остросоциальные темы.

Центральный смысл программы тот же — выступления музыкантов в формате живого звука. Героями новой «Соли» станут как заслуженные мастера в своих жанрах, так и дерзкие новички. Рамок нет: рок, фолк, панк, рэп или нуар-шансон — всё послушаем и обо всём с пристрастием поговорим.

На новой площадке «Соли» выступят панк-коллектив «План Ломоносова», заслуженный представитель питерского рока «Пилот» и неутомимый уральский романтик, поэт и музыкант Сергей Бобунец, легенда российского рока Валерий Кипелов, хип-хоп-фундаменталист Саграда, певец и композитор Джанго, панк-роковый КняZz, хип-хоп и этновокалистка DRUMMATIX, вечно молодые и позитивные Uma2rman и молодой поп-панковый коллектив «Нэил Шери». Будет необычный ска-выпуск с «Гудтаймс», альтернативный рок от «Дайте два», нуар-шансон от «Аффинажа», ироничный поп-рок от «Анимации», рок от «Ключевой», сочетание блюза и рэпа от «Вадяры Блюза» и дарк-фолк российской глубинки от Бранимира.

20 выпусков, раз в неделю по пятницам, в ночном эфире. Выпуски «Соли» также будут доступны на цифровых ресурсах телеканала РЕН ТВ — на странице проекта на ren.tv и в социальных сетях.

Гостем премьерного выпуска станет SHAMAN — музыкант, ставший голосом новой эпохи российского шоу-бизнеса и рекордсменом года по всем возможным показателям: количеству выступлений, просмотров, прослушиваний и упоминаний. Автор исполнит новинки, а также свои абсолютные хиты «Исповедь», «Моя Россия», «Я русский» и «Встанем», которым подпевает вся страна.

Помимо свежих и уже ставших популярными песен зрители узнают историю простого парня из российской глубинки, влюбившего в себя миллионы соотечественников. Знаменитый артист расскажет, какие детали позволяют создать на сцене образ супергероя, сколько стоит его домашний микрофон и помогает ли сумасшедшая популярность заводить новых друзей.

Премьера программы «Соль» версии 2023 — уже в пятницу, 9 июня, в 00:00.